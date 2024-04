Tous nos articles autour des méthodologies agiles

Nouveau projet ? Lancement de produit ? Construction des fondations techniques du produit, mais pas que, comment gérer alors son sprint 0 ? On vous en dit plus par ici !

L'agilité est devenue un choix populaire pour les entreprises qui cherchent à améliorer la flexibilité et l'efficacité de leur processus de développement de logiciels. Cependant, il existe une grande variété de méthodologies agiles différentes, et choisir la bonne pour votre projet et votre organisation peut être difficile.

Retours d’expérience de gestion de projet agile en télétravail avec une équipe de production importante et plusieurs clients répartis dans toute la France. Ce rapport présente les défis rencontrés ainsi que des conseils pour améliorer la communication et la transparence dans votre projet.

Quelle est la méthode agile la plus utilisée ?

Scrum est le framework agile le plus populaire en 2023. Il est utilisé par les entreprises à la fois comme méthode agile unique mais également comme méthode agile hybride. Son principe de découpage en sprint courts, généralement de 2 semaines, permet d’arriver rapidement à une première version du produit viable. Chaque sprint est validé au fur et à mesure par le client, ce qui permet de continuer à travailler sur des bases solides ; les sprints suivants permettant d’enrichir ce premier socle. Le processus est donc nettement plus productif. Chez Eleven Labs, nous travaillons principalement avec la méthodologie agile Scrum et accompagnons nos clients dans le pilotage de leur produits digitaux, dans la formation des équipes à la méthodologie agile Scrum ou encore dans du coaching agile.