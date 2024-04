• 6mn • Martin Cadoux

Le 5 juin dernier, tandis que la France entière affrontait vaillamment sa première canicule de l’année avec du courage, de la sueur et les jambes à l'air, les organisateurs du Best of Web ont eu la bonne idée de réunir une petite tranche de notre communauté bien au frais - ou pas - dans la Grande Crypte du 16e arrondissement de Paris. Salariés, freelance, étudiants… Des développeurs et intégrateurs de tout bord étaient présents dans la salle pour assister à une douzaine de conférences, chacune portant sur un sujet très différent de la précédente.