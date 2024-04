• 11mn • Thierry T.

Les besoins en analyse de données sont grandissants. Avec quelques outils, il est possible de faire des extractions, de la transformation et de la visualisation très rapidement. Cependant, pour assurer la pérénnité et l'évolutivité de ces analyses, il est nécessaire de monter une plateforme dédiée et d'industrialiser les différents processus. C'est le sujet de cet article.