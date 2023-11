GitLab-ci avec une application JS

Dans ce tutoriel nous allons voir comment mettre en place un CI/CD avec Gitlab.

Si vous voulez en savoir plus sur gitlab CI/CD j'ai aussi écrit un article sur le blog Eleven Labs CI/CD avec Gitlab-ci

Vous pouvez retrouver toute la documentation sur le site officiel de gitlab :

Le programme du tutoriel

Alors dans ce tuto nous allons mettre en place une CI/CD pour une application Vue.js avec GitLab-ci.

Voici les étapes du tuto :

Conception et préparation de l'environnement applicatif

Initialisation de la CI/CD et préparation de notre application pour notre CI/CD

Mise en place des phases de code style et de test

Déploiement de notre application sur Google Cloud PLatform

Test et conclusion

Pré-requis

Pour pouvoir faire ce tuto je vous conseille d'avoir d'installé node version 8 avec yarn.

Installation de node 8 :

# Using Ubuntu curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs # Using Debian, as root curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash - apt-get install -y nodejs

Installation de yarn

curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add - echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn yarn --version

Il faut aussi :