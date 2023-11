GitLab-ci avec une application JS

Mise en place des phases de code style et de test

Pour cette troisième étape, nous allons mettre en place le code style et les tests sur notre CI. Pour ce faire nous allons devoir ajouter des dépendances à notre projet pour le code style du scss.

Installation des dépendances

Pour le code style du scss nous allons avoir besoin de stylelint avec stylelint-processor-html pour fonctionner avec Vue.js. Nous utiliserons les règles de base avec stylelint-config-standard

make yarn "add -D stylelint stylelint-processor-html stylelint-config-standard"

Configuration de stylelint

Nous allons mettre en place une configuration standard dans le fichier que vous devez créer sous nom de .stylelintrc et qui doit être placé à la racine de votre projet.

{ "processors" : [ "stylelint-processor-html" ], "extends" : "stylelint-config-standard" }

Création des commandes

Pour faire fonctionner notre code style scss nous allons ajouter une commande au fichier package.json et en modifier une autre

"scripts" : { "serve" : "vue-cli-service serve" , "build" : "vue-cli-service build" , - "lint" : "vue-cli-service lint --no-fix" , + "lint" : "yarn lint:js && yarn lint:scss" , + "lint:js" : "vue-cli-service lint --no-fix" , + "lint:scss" : "stylelint '**/*.vue' --syntax scss" , "test" : "yarn test:unit && yarn test:e2e" , "test:unit" : "vue-cli-service test:unit" , "test:e2e" : "vue-cli-service test:e2e" },

Application à la CI/CD

Nous n'avons plus qu'à ajouter deux étapes comprenant chacune deux jobs .

stages: - build - lint # Nouvelle étape pour les code style - test # Nouvelle étape pour les tests # ... .template_lint_and_test: &template_lint_and_test # Définition du template pour les codes style et les tests image: node:8-alpine # On utilise l’image de node 8 cache: # Définition des règles de cache pour récuperer les caches de l'étape de build paths: - ./node_modules policy: pull when: on_success # Condition d'exécution : sera exécuté uniquement si les jobs de l'étape précédente réussissent except: - tags - master lint:js: <<: *template_lint_and_test # on appel notre template stage: lint # On lie le job au stage de lint script: # Les scripts exécutés pendant ce job - yarn lint:js lint:scss: <<: *template_lint_and_test # on appelle notre template stage: lint # On lie le job au stage de lint script: # Les scripts exécutés pendant ce job - yarn lint:scss test:unit: <<: *template_lint_and_test # on appel notre template stage: test # On lie le job au stage de test script: # Les scripts exécutés pendant ce job - yarn test:unit test:e2e: <<: *template_lint_and_test # on appel notre template image: cypress/base:8 # On utilise un image différente pour les test e2e. overwrite de l'image de base du template stage: test # On lie le job au stage de test cache: {} # On désactive le cache pour cette étape script: # Les scripts exécutés pendant ce job - yarn install - yarn cypress install - yarn run test:e2e --headless # ...

Voici quelques liens pour avoir des explications sur les nouvelle définitions utilisés :

On push nos modifications :

git checkout -b gitlab-ci-js/step2 git add . git commit -m “gitlab-ci-js/step2 - update .gitlab-ci.yml” git origin gitlab-ci-js/step2

Et voilà notre CI/CD :

Vous créez un PR et vous la mergé dans master. Et voilà pour la deuxième étape, passons à la suivante.