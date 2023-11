GitLab-ci avec une application JS

Initialisation de la CI/CD et préparation de l'application pour notre CI/CD

Pour cette deuxième étape nous allons initialiser la CI/CD et préparer notre application pour le temps d'exécution de notre CI/CD.

Initialisation du repository gitlab

Bon, sur cette partie je pense que je ne vais rien vous apprendre. Rendez-vous sur l’interface de gitlab, puis dans projet, et enfin cliquez sur New project .

Ensuite depuis votre console :

mkdir gitlas-ci-js && cd gitlas-ci-js git init git remote add origin git@gitlab.com:ngrevin/gitlab-ci-js.git git add . git commit -m "Initial commit" git push -u origin master # Si vous avez plusieurs comptes Github / GitLab / … pensez à changer votre config git config user.name "ngrevin" git config user.email "ngrevin@eleven-labs.com"

On va en profiter pour créer notre branche demo et protéger les branches demo et master, ainsi que tous les tags. Pour ce faire rendez-vous sur l'interface web de Gitlab et allez dans Settings > General > Repository

Initialisation de la CI/CD de gitlab-ci

Pour cette partie, rien de compliqué. Il faut juste ajouter un fichier .gitlab-ci.yml à la racine de votre projet et pour que la CI puisse fonctionner nous allons juste mettre une déclaration script dans un job .

init:gitlab-ci: script: - echo 'hello gitlab-ci'

On push nos modifications :

git checkout -b gitlab-ci-js/hello-gitlab-ci git add . git commit -m “gitlab-ci-js/hello-gitlab-ci - add .gitlab-ci.yml” git push origin gitlab-ci-js/hello-gitlab-ci

Et voilà le résultat :

Préparation de notre application pour notre CI/CD

Lors de l'exécution de la CI/CD nous aurons besoin de notre application déjà construite avec toutes ces dépendances.

On va avoir besoin de notre application dans deux états : La version construite avec les dépendances de développement pour les codes styling et les tests La version construite sans les dépendances de développement et les fichiers compilés pour le futur déploiement

stages: - build .template_build: &template_build # Template commun aux deux jobs de la stage build stage: build # On lie les jobs au stage de build image: node:8-alpine # On utilise l’image de node 8 build:node_modules: <<: *template_build # on appelle notre template script: # Les scripts exécutés pendant ce job - yarn install cache: # on définit notre cache policy: push paths: - ./node_modules except: # On définit une règle d'exécution : ce job sera fait tout le temps sauf sur master et demo, mais aussi en cas de tag - master - demo - tags build:app: <<: *template_build # on appelle notre template before_script: # On met à jour la version de package.json si nous sommes sur un tag - if [ ! -z "${CI_COMMIT_TAG}" ] ; then npm version ${CI_COMMIT_TAG:1}; fi script: # Les scripts exécutés pendant ce job - yarn install - yarn build after_script: # On sauvegarde le fichier package.json dans le répertoire "dist" pour le mettre en cache - cp package.json dist/package.json cache: # on définit notre cache policy: push paths: - ./dist - ./node_modules only: # On définit une règle d'exécution : ce job sera fait uniquement sur demo ou en cas de tag - demo - tags except: # On définit une règle d'exécution : ce job ne se fera pas sur master - master

Voici quelques liens pour avoir des explications sur les définitions utilisés :

On push nos modifications :

git checkout -b gitlab-ci-js/step1 git add . git commit -m “gitlab-ci-js/step1 - add .gitlab-ci.yml” git origin gitlab-ci-js/step1

Et voilà notre CI/CD :

Vous créez une PR et vous la mergez dans master. Et voilà pour la première étape ! Passons à la suivante.