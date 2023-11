GraphQL avec Apollo

Installation de docker

Si vous souhaitez utiliser Docker, je vous invite à cloner le projet github.

Une fois cloné vous pouvez lancer :

docker-compose up -d

et vous devez ajouter la ligne suivante dans votre /etc/hosts :

127.0.0.1 apollo.local

Si vous travaillez dans le container docker, les commandes suivantes doivent être lancées dans la machine docker :

docker-compose exec node sh

Initialisation de l'environnement Node

On commence par configurer le gestionnaire de package yarn :

yarn init

Suivre les instructions en laissant comme entry point le fichier index.js .

Il faut ensuite installer l'ensemble des packages suivant pour l'utiliser babel :

yarn add --dev babel-cli babel-preset-env babel-preset-es2015 babel-preset-stage-0

Puis vous devez installer les packages apollo-server-express , graphql et express :

yarn add apollo-server-express graphql express

Une fois terminé, vous devez ajouter le script pour start le projet. Dans le fichier package.json il faut ajouter :

"scripts" : { "start" : "babel-node index.js" }

Mise en place du serveur

Il nous reste à mettre en place le serveur express qui permettra de lancer le GraphQL.

Ajouter le code suivant dans le fichier index.js :

import express from 'express' ; import bodyParser from 'body-parser' ; import { graphqlExpress } from 'apollo-server-express' ; const PORT = 3000 ; const app = express(); app.get( '/' , function ( req, res ) { res.send( 'Hello World!' ) }) app.listen(PORT);

Si tout est ok, vous devriez, en faisant un yarn start avoir le résultat suivant sur l'url 127.0.0.1:3000

Retrouvez le code directement ici