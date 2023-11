GraphQL avec Symfony

Articles sur le même thème

Pourquoi, quand et comment mettre en place une event driven architecture ? Exemples et conseils

Quand on arrive sur un projet existant, on doit souvent subir une dette technique qui nous fait perdre du temps et qui nous rend fou au point de vérifier qui a fait le code. Vous aussi vous voulez entrer dans la postérité lors d’un git blame et mal concevoir votre produit ?