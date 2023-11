GraphQL avec Symfony

Création d'un type mutation

Comme pour la query, nous devons définir les mutations possibles. Il s'agit là aussi d'une fonction prenant en entrée un type input et qui renvoie un objet.

Type Input

Pour ce tutoriel nous allons seulement créer un nouvel astronaute. Nous avons donc besoin d'un seul type input pour l'astronaute.

Dans le dossier config/graphql/types vous devez ajouter un fichier AstronautInput.yaml qui contient :

AstronautInput: type: input-object config: fields: pseudo: type: 'String!'

Ajout de la mutation

Dans le dossier config/graphql/types vous devez ajouter un fichier Mutation.yaml qui contient :

MutationSuccess: type: object config: fields: content: type: String! Mutation: type: object config: fields: NewAstronaut: type: MutationSuccess resolve: "@=mutation('NewAstronaut', [args['input']['pseudo']])" args: input: type: AstronautInput!

Puis dans la configuration du bundle vous devez definir le point d'entrée du type mutation. Dans le fichier `config/graphql.yaml`` :

overblog_graphql: definitions: schema: query: Query mutation: Mutation mappings: auto_discover: false types: - type: yaml dir: "%kernel.project_dir%/config/graphql/types" suffix: ~

Resolver de mutation

Comme pour les resolvers de query, il s'agit d'un service qui implémente les interfaces MutationInterface, AliasedInterface .

Créez le dossier src/Mutation et ajouter le fichier AstronautMutation.php avec ceci :

<?php namespace App \ Mutation ; use Doctrine \ ORM \ EntityManagerInterface ; use Overblog \ GraphQLBundle \ Definition \ Resolver \ AliasedInterface ; use Overblog \ GraphQLBundle \ Definition \ Resolver \ MutationInterface ; use App \ Entity \ Astronaut ; final class AstronautMutation implements MutationInterface , AliasedInterface { private $em ; public function __construct ( EntityManagerInterface $em ) { $this ->em = $em ; } public function resolve ( string $pseudo ) { $astronaute = new Astronaut(); $astronaute ->setPseudo( $pseudo ); $this ->em->persist( $astronaute ); $this ->em->flush(); return [ 'content' => 'ok' ]; } /** * { @inheritdoc } */ public static function getAliases ( ): array { return [ 'resolve' => 'NewAstronaut' , ]; } }

Il ne vous reste plus qu'à configurer le service. Dans le fichier config/services.yaml :

App\Mutation\: resource: '../src/Mutation' tags: [ 'overblog_graphql.mutation' ]

Testons

Dans GraphiQL vous pouvez mettre la query suivante :

mutation NewAstronaut ( $astronaute: AstronautInput! ) { NewAstronaut ( input: $astronaute ) { content } }

Puis dans query variables en bas à gauche :

{ "astronaute" : { "pseudo" : "test" } }

Si tout est ok pour devriez avoir cela comme réponse :

{ "data" : { "NewAstronaut" : { "content" : "ok" } } }

Retrouvez le code directement ici

Conclusion

Je vous invite à lire la documentation de GraphQL et du bundle https://github.com/overblog/GraphQLBundle/ pour voir l'ensemble des fonctionnalités disponibles dans GraphQL.