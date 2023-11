Microservice avec Go et gRPC

Notre fichier Protobuf

Nous allons créer un fichier translator.proto dans le dossier proto .

syntax = "proto3" ; package proto;

Nous allons déclarer dans ce fichier un service gRPC. La méthode Translate aura comme payload TranslateRequest et retournera TranslateResponse .

service Translator { rpc Translate(TranslateRequest) returns (TranslateResponse) {} }

Nous allons maintenant déclarer les messages TranslateRequest et TranslateResponse .

message TranslateRequest { string text = 1; Language language = 2; } message TranslateResponse { string text = 1; }

Petite subtilité ici, les chaînes de caractères ne sont pas compressées avec protobuf. Afin d'optimiser les traitements, on déclare pour language que les valeurs possibles sont en et fr . Pour ce faire on déclare une enum Language .

enum Language { en = 0; fr = 1; }

Notre fichier Protobuf est terminé et devrait ressembler à ça :

syntax = "proto3" ; package proto; enum Language { en = 0; fr = 1; } message TranslateRequest { string text = 1; Language language = 2; } message TranslateResponse { string text = 1; } service Translator { rpc Translate(TranslateRequest) returns (TranslateResponse) {} }

Génération avec Prototool

Nous allons commencer par générer le fichier de config de Prototool.

prototool init

Nous allons maintenant éditer la config pour qu'il génère notre service gRPC en Go.

gen: go_options: import_path: translator-service/ plugins: - name: go type: go flags: plugins=grpc output: .

Nous pouvons maintenant générer les fichiers Go.

prototool gen