Microservice avec Go et gRPC

Nous allons maintenant mettre en place l'API Translate de Google.

Commencez par récupérer une clé API pour Translate. Il suffit de vous inscrire et de profiter de l'offre gratuite de Google Cloud Platform.

Nous allons créer un package translate qui va utiliser l'API de Google.

// translate.go package translate import ( "context" "log" "cloud.google.com/go/translate" "golang.org/x/text/language" "google.golang.org/api/option" ) type Translator interface { Translate(targetLanguage string , text string ) ( string , error) } type GoogleTranslator struct { client *translate.Client } func NewGoogleTranslator(apiKey string ) *GoogleTranslator { ctx := context.Background() client, err := translate.NewClient(ctx, option.WithAPIKey(apiKey)) if err != nil { log.Fatal(err) } return &GoogleTranslator{ client : client, } } func (t GoogleTranslator) Translate(targetLanguage string , text string ) ( string , error) { ctx := context.Background() lang, err := language.Parse(targetLanguage) if err != nil { return "" , err } res, err := t.client.Translate(ctx, [] string {text}, lang, nil) if err != nil { return "" , err } return res[ 0 ].Text, nil }

Lancez la commande dep ensure pour installer les packages qui vous manquent.

Nous allons modifier la factory de TranslateEndpoint .

// endpoint.go func NewTranslateEndpoint(t translate.Translator) TranslateEndpoint { return func(ctx context.Context, req *proto.TranslateRequest) (*proto.TranslateResponse, error) { text, err := t.Translate(req.Language.String(), req.Text) if err != nil { return nil, err } return proto.TranslateResponse{Text: text}, nil } }

Nous pouvons maintenant modifier le main.go pour ajouter le service à l'endpoint.

// main.go // ... translator := translate.NewGoogleTranslator(os.Getenv( "TRANSLATION_API_KEY" )) srv := server.NewTranslatorServer(server.Endpoints{ TranslateEndpoint: server.NewTranslateEndpoint(translator), }) // ...

Nous pouvons maintenant compiler notre serveur.