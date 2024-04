Tous nos articles sur les dernières tendances en architecture et DevOps

Quand on arrive sur un projet existant, on doit souvent subir une dette technique qui nous fait perdre du temps et qui nous rend fou au point de vérifier qui a fait le code. Vous aussi vous voulez entrer dans la postérité lors d’un git blame et mal concevoir votre produit ?

Les besoins en analyse de données sont grandissants. Avec quelques outils, il est possible de faire des extractions, de la transformation et de la visualisation très rapidement. Cependant, pour assurer la pérénnité et l'évolutivité de ces analyses, il est nécessaire de monter une plateforme dédiée et d'industrialiser les différents processus. C'est le sujet de cet article.

Quelle est la chose la plus importante que le DevOps nous aide à réaliser ?

La chose la plus importante que le DevOps nous aide à réaliser est la collaboration et l'intégration continue entre les équipes de développement et d'exploitation. En favorisant une culture de la collaboration et en automatisant les processus, le DevOps permet d'éliminer les silos organisationnels, d'accélérer le déploiement des applications et d'améliorer la réactivité aux changements. En fin de compte, il contribue à créer un environnement où le développement et l'exploitation travaillent de concert, facilitant ainsi une livraison plus rapide, plus fiable et plus efficace des logiciels, tout en favorisant l'innovation continue et l'optimisation des performances.

Découvrir notre expertise DevOps