Composition over inheritance et typage générique avec Symfony et Doctrine

Conclusion

Ouf ! Et voilà ! Vous êtes arrivés au bout de ce Codelabs, félicitations ! Pour rappel, vous trouverez le code de ce Codelabs ici sur mon Github, n'hésitez pas à y jeter un oeil.

Vous êtes à présent, je l'espère, plus familier avec le concept de composition over inheritance, et le typage générique en PHP n'a plus aucun secret pour vous.

Je vous rajoute quelques sources ici qui m'ont aidé à écrire ce Codelabs :

Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici, et à très vite !