Composition over inheritance et typage générique avec Symfony et Doctrine

Initialisation du projet

Pour commencer, initialisez un nouveau projet Symfony selon votre OS.

Pour moi (Ubuntu), ce sera comme cela :

$ symfony new codelabs-symfo-repo

À présent, installons les différentes librairies requises, en commençant par Doctrine.

$ composer require symfony/orm-pack

On installe le maker de Symfony pour aller plus vite :

$ composer require --dev symfony/maker-bundle

Enfin, installons PHPStan dès à présent pour plus tard.

$ composer require --dev phpstan/phpstan

Super, nous sommes à présent prêts à créer notre entité qui nous accompagnera tout le long de ce codelabs.

Faisons simple, et créons une entité Post avec un title et un content avec la commande :

$ bin/console make:entity

Super ! Comme vous le savez, cette commande a créé une nouvelle entité ainsi que son repository, respectivement dans les dossiers src/Entity et src/Repository . On remarque que notre repository étend par défaut le ServiceEntityRepository de Doctrine, qui contient toutes les méthodes :

/** * @extends ServiceEntityRepository<Post> * * @method Post|null find($id, $lockMode = null, $lockVersion = null) * @method Post|null findOneBy(array $criteria, array $orderBy = null) * @method Post[] findAll() * @method Post[] findBy(array $criteria, array $orderBy = null, $limit = null, $offset = null) */ class PostRepository extends ServiceEntityRepository { public function __construct ( ManagerRegistry $registry ) { parent ::__construct( $registry , Post::class); } // ...

Note Notez au passage le tag ServiceEntityRepository<Post> qui est un avant-goût de ce que nous ferons plus tard avec le typage générique.

Comme on peut l'observer, notre repository est extrêmement couplé à Doctrine. Et de nombreuses méthodes que nous n'utiliserons jamais viennent polluer cette classe. Nous allons donc nettoyer et alléger notre repository dans la prochaine partie.