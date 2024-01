Composition over inheritance et typage générique avec Symfony et Doctrine

Typage générique avec PHPStan

Nous y voilà enfin ! Je vous conseille de faire une pause pour aller lire l'article sur le typage générique en PHP pour un peu de théorie sur le pourquoi du comment des generics.

Ça y est ? Alors c'est parti !

Avant toute chose, modifiez votre fichier phpstan.neon pour qu'il ressemble à cela :

parameters: level: max paths: - bin/ - config/ - public/ - src/

Puis lançons notre commande PHPStan pour voir ce qu'il en retourne :

$ ./vendor/bin/phpstan

Vous devriez avoir tout plein d'erreurs. Il est l'heure de se retrousser les manches et de s'en occuper.

Tout d'abord, il faut créer notre nouveau type générique, que nous nommons par convention T . Avec le tag @template , nous le déclarons au plus haut niveau possible de notre imbrication de repositories, ici BaseRepositoryDoctrine :

/** @template T of object */ abstract class BaseRepositoryDoctrine { // ... }

...et son interface BaseRepositoryInterface :

<?php declare (strict_types= 1 ); namespace App \ Repository ; /** @template T of object */ interface BaseRepositoryInterface { // ... }

La notation of object signifie que notre type T est quoiqu'il arrive de type object .

À présent, typons le corps de notre BaseRepositoryDoctrine pas-à-pas.

Commençons avec la propriété Repository :

/** @var ObjectRepository<T> */ protected ObjectRepository $repository ;

Cela est possible car l'interface ObjectRepository contient elle même un tag @template T of object . Ce faisant, nous indiquons à notre analyseur que nous remplaçons le type T par le type que nous définissons entre les chevrons. Ici, nous avons remis notre T à nous. Aucun changement me direz-vous. Mais vous imaginez bien que le tour de magie n'est pas terminé.

Ajoutons les tags sur nos méthodes :

/** @param T $object */ public function store ( object $object ): void { $this ->entityManager->persist( $object ); } /** @return ?T */ public function find ( int $id ): ? object { return $this ->repository->find( $id ); }

Taggez également les méthodes de la BaseRepositoryInterface de la même manière !

Ici nous indiquons à notre cher PHPStan de remplacer nos types object par notre nouveau type T . Cela fonctionne car rappelez-vous, T ne peut de toute manière n'être qu'un object .

Enfin, dernière petite astuce, vous pouvez faire ceci au niveau du constructeur :

/** @param class-string<T> $className */ public function __construct ( protected EntityManagerInterface $entityManager , string $className ) { $this ->repository = $this ->entityManager->getRepository( $className ); }

Le type class-string permet de limiter le type string à des valeurs très précises : ce ne pourra être que des noms de classe valides, pas une chaîne de caractère classique. Or c'est bien ce que l'on veut ici ; un nom de classe pour créer la bonne instance de repository. Vous trouverez la doc de ce tag ici.

Important Petit rappel à mi-parcours, toutes ces vérifications sont faites seulement **statiquement** lorsque vous lancez votre commande PHPStan. À l'exécution du code, rien de tout cela n'est interprété et n'importe quelle chaîne de caractère peut être passée ici. D'où l'importance d'avoir une CI stricte qui vous bloque à la moindre erreur d'analyse statique

C'est bon, notre repository de base a été générisé, nous pouvons à présent en tirer profit dans nos repositories Doctrine.

Par exemple avec le PostRepositoryDoctrine :

/** @extends BaseRepositoryDoctrine<Post> */ class PostRepositoryDoctrine extends BaseRepositoryDoctrine implements PostRepositoryInterface { public function __construct ( protected EntityManagerInterface $entityManager ) { parent ::__construct( $entityManager , Post::class); } /** @return array<Post> */ public function findPostsAboutPhp ( ): array { // Whatever... return []; } }

Le seul changement utile et important ici est le tag @extends juste au-dessus de la classe. C'est ici que tout ce passe. On indique ici que nous étendons notre BaseRepositoryDoctrine , mais avec une info supplémentaire, la présence des chevrons <Post> . En faisant cela, on explique à PHPStan que nous souhaitons remplacer, dans cette classe, tous nos types génériques T par Post . Et par User dans notre Repository User en faisant la manipulation équivalente.

Notez également la notation @return array<Post> au-dessus de la seule méthode de notre repository. Cela permet d'indiquer que nous ne pouvons retourner qu'un tableau composé d'objets Post . En fonction de comment vous implémentez la méthode, PHPStan vous remonte une erreur si ce n'est pas le cas.

Note array<Post> peut aussi être noté Post[] si vous préférez.

Testons d'ailleurs si tout ce petit monde fonctionne correctement. Créons un Controller, et mettons-y ce code :

<?php declare (strict_types= 1 ); namespace App \ Controller ; use App \ Entity \ Post ; use App \ Repository \ UserRepositoryInterface ; use Symfony \ Component \ HttpFoundation \ Request ; use Symfony \ Component \ HttpFoundation \ Response ; use Symfony \ Component \ Routing \ Annotation \ Route ; class BaseController { #[Route(path: '/', name: 'index', methods: [Request::METHOD_GET])] public function index ( UserRepositoryInterface $userRepository ): Response { $post = new Post(); $userRepository ->store( $post ); return new Response(); } }

Puis, lançons notre commande PHPStan. Vous devriez recevoir cette erreur :

$ Parameter 1 $object of method App\Repository\BaseRepositoryInterface<App\Entity\User>::store() expects App\Entity\User, App\Entity\Post given.

Eh oui, car nous essayons de passer un objet de type Post dans la méthode store() du UserRepository . PHPStan est capable de le détecter grâce à nos quelques annotations, et nous produit cette erreur. Remplacez l'argument par un objet de type User , et tout rentre dans l'ordre.

Et voilà, vous en avez fini avec les types génériques !