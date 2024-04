• 6mn • Jonathan Jalouzot

Dans nos architectures micro-services, l'un des nouveaux défis est de réussir à récupérer les données stockées dans les différents micro-services le plus facilement possible. Pour résoudre ce défi, je vous propose d'utiliser GraphQL. Cette technologie qui est devenu un des buzz word du moment est en vrai très simple à mettre en place. Ne voulant pas faire de jaloux je vous propose de réaliser deux serveurs GraphQL l'un en PHP et l'autre en NodeJs.